Juventus, la strategia per arrivare a Teun Koopmeiners

Chiusi gli affari per portare a Torino Douglas Luiz dall'Aston Villa e Khephren Thuram dal Nizza la dirigenza della Juventus è al lavoro per regalare l'ultimo rinforzo per il centrocampo a Thiago Motta. Si tratta di Teun, centrocampista abile negli inserimenti di proprietà dell'Atalanta. La sua abilità in fase offensiva è confermata dai 15 goal messi a segno la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia. La dirigenza bianconera come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport è al lavoro per l'olandese.L'ottimismo cresce, complice il fatto che Teun abbia saltato gli Europei in Germania per infortunio. La dea lo valuta 60 milioni di euro ma le offerte dalla Premier che tanto si aspettava non sono arrivate. Madama inoltre gode di un preaccordo raggiunto con Bart Baving, agente del giocatore, per un contratto da 4 milioni a stagione più bonus. Non resta che convincere l'Atalanta.





