Laè alla ricerca di una sistemazione per il portiere polacco Wojciechdopo l'approdo a Torino in bianconero di Michele Di Gregorio che ricoprirà il ruolo di primo portiere bianconero nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il portiere polacco potrebbe trasferirsi al Monza di Adriano Galliani che lo stima particolarmente. Il trasferimento o comunque l'accordo definitivo potrebbe essere raggiunto già nel corso di questa settimana, si lavora per la buona riuscita dopo che le sirene arabe sembrano essere sfumate del tutto.