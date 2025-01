Gazzetta - Juventus su Todibo ma il difensore è fuori per infortunio: oggi gli esami

La Juventus torna su Todibo: è fuori per infortunio

Dopo i primi tre colpi di mercato, ovveroquest'ultimo è atteso nelle prossime ore a Torino), lanon si ferma e metterà a segno un quarto acquisto, in difesa. Oltre ache è il nome più caldo, e altri profili come ad esempio Danso del Lens, i bianconeri sono tornati su Todibo, che in estate era stato ad un passo prima di trasferirsi al West Ham.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il gradimento per l’ex Barcellona non è svanito in metà stagione, ma in questo momento - ovviamente - sarebbe un’opzione percorribile esclusivamente in prestito. In più, si legge, sono da da valutare anche le sue condizioni fisiche, con il club inglese che oggi lo sottoporrà a esami strumentali per valutarne lo stiramento. Todibo infatti ha saltato le ultime tre gare per infortunio.