Emil Holm non sarà riscattato dall'Atalanta e farà ritorno allo Spezia. Il giocatore era in prestito al club orobico, ma i bergamaschi hanno ritenuta eccessiva la cifra per il riscatto dell'esterno svedese. Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, la Juventus non sarebbe tra i club più interessati al classe 2000. Sul giocatore infatti ci sarebbero con più forza Inter e Bologna. Il giocatore avrebbe mercato anche in Premier League. In questa stagione è stato impiegato con continuità da Gasperini. In Serie A ha raccolto 1 gol e 3 assist, più un altro assist in Coppa Italia.