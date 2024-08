Juventus, così può arrivare Armando Broja

Cristianonon si ferma e cerca ancora una volta le migliori soluzioni per la suadella prossima stagione che deve tornare ad essere competitiva. Quindi, se l'infortunio rimediato da Arek Milik nell'ultima gara prima degli Europei ha complicato i suoi piani il dt è comunque al lavoro per sciogliere ogni nodo. Sembra infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, che sia tornato il nome di ArmandoIlal momento vorrebbe lasciar partire Armando soltanto a titolo definitivo, tuttavia non sembrano arrivare offerte in grado di accontentare la volontà dei Blues. Ecco che quindi potrebbe entrare in scena Giuntoli che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Broja potrebbe essere un'ottima scelta in quanto occuperebbe lo slot bonus che può essere occupato solo da giocatori albanesi o inglesi. Gli altri due slot al momento sono occupati da Adzic e Douglas Luiz. Broja sarebbe ritenuto da Thiago ideale come vice per Dusan Vlahovic, per caratteristiche.





