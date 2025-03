Juventus, Kolo Muani per il Mondiale per Club. L'intermediario: 'Vuole restare'

AFP via Getty Images

L’"accendino". Così Tuttosport definisce Randal, non per la sua struttura fisica, ma per la capacità di accendere la scintilla in campo. Anche nella serata più complicata per la Juventus , l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli, il francese ha mostrato lampi di classe assoluta. Due guizzi hanno illuminato la sua prestazione: prima un colpo di testa perfetto per servire, che ha sprecato l’occasione; poi un’accelerazione devastante sulla fascia, culminata con un assist non sfruttato da Vlahovic Il suo impatto in bianconero è stato immediato: 5 reti in 637 minuti e una costante minaccia per le difese avversarie. Il talento del francese non è in discussione, come confermato anche da Marcus Thuram in un’intervista a DAZN: «Randal è fortissimo, lo ha dimostrato all’Eintracht e in Nazionale. Al PSG ha avuto difficoltà, ma la sua qualità è indiscutibile».

Kolo Muani Juve, le ultime sul futuro

Kolo Muani, parla l'intermediario

Secondo Tuttosport, la Juventus ha deciso di puntare forte su Kolo Muani anche per la prossima stagione. Con Vlahovic sempre più vicino all’addio a causa del suo ingaggio da 12 milioni di euro annui, i bianconeri vogliono trattenere il francese al termine del prestito. La strategia? Un nuovo prestito con obbligo di riscatto per oltre 40 milioni, formula che soddisferebbe anche il PSG.I rapporti tra il direttore tecnico juventino Cristiano Giuntoli e l’omologo parigino Luis Campos potrebbero facilitare la trattativa. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’operazione in tempo per permettere a Kolo Muani di giocare con la Juventus anche il Mondiale per club negli Stati Uniti.Cheikh Fall, fino all’estate del 2022, è stato l’intermediario di Randal Kolo Muani per il mercato italiano. La loro collaborazione è nata grazie agli agenti dell’epoca dell’attaccante, Fahim Saci e Abdoulaye Diop, entrambi legati all’agenzia MDC. Oggi il francese è protagonista con la Juventus, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.Fall, che lo ha conosciuto fin da giovanissimo, non ha dubbi sulle sue ambizioni e a Tuttosport ha detto: «Aveva bisogno di sentirsi di nuovo importante, amato e parte di un progetto. I tifosi bianconeri se lo godano: ha voglia di restare e confermarsi a questi livelli».