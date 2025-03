La Juventus si ricompatta e va in ritiro, i confronti interni e la contestazione

Getty Images

Thiago Motta e la squadra: i confronti interni

, la storia di questa stagione e questa squadra impone di andare con i piedi di piombo. I segnali dalla Continassa, però, raccontano di una Juventus che sta provando ad uscire dalle difficoltà e approfittare dell’andamento del campionato che, all’improvviso, regala una classifica sorprendentemente positiva.In casa Juventus sono stati giorni di riflessione e confronto dopo la deludente sconfitta contro l’Empoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thiago Motta ha voluto affrontare la situazione con il gruppo, convinto di avere a disposizione una squadra solida e unita.

Juve, il ritiro e la contestazione

L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di chiarire ogni dubbio e dissipare eventuali malintesi, portando alla luce ciò che non era stato detto apertamente. Il tecnico ha voluto rafforzare la coesione dello spogliatoio, consapevole che solo attraverso il dialogo e la trasparenza si può ritrovare la giusta strada.Ora la Juventus è chiamata a una reazione immediata per lasciarsi alle spalle il momento difficile e ritrovare continuità in campionato. Thiago Motta punta a ricompattare il gruppo per affrontare al meglio le prossime sfide e chiudere la stagione con risultati positivi.La giornata di ieri è stata dedicata al ritorno alla normalità in casa Juventus, ma oggi si apre già con un clima diverso. La vigilia della prossima partita sarà caratterizzata dalla contestazione annunciata da alcuni gruppi organizzati della tifoseria, delusi dall’andamento della stagione e dall’uscita anticipata da tutte le competizioni.Oltre alle polemiche, c’è anche un cambio logistico significativo per la squadra bianconera. L’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia porta infatti un nuovo scenario: niente più impegni infrasettimanali. Questo aspetto, se da un lato rappresenta un fallimento sportivo per un club abituato a competere su più fronti, dall’altro concede a Thiago Motta un’importante opportunità.L’allenatore avrà ora l’intera settimana per preparare ogni singolo match, ottimizzando i tempi di recupero e studiando meglio gli avversari. Una situazione che potrebbe favorire la gestione della rosa e la crescita della squadra in vista del finale di stagione.Un altro cambiamento riguarda il calendario delle gare casalinghe. Il ritiro serale, che finora era facoltativo, tornerà a essere una consuetudine, come racconta La Stampa. Non si tratta di una punizione, ma di una scelta legata alla nuova organizzazione del club.Nei prossimi tre mesi, senza coppe da giocare, la Juventus dovrà dimostrare di saper sfruttare questa nuova condizione per ritrovare continuità in campionato e chiudere la stagione nel miglior modo possibile.