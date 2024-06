Juventus, cessioni Huijsen e Soulé: la cifra complessiva

La Juventus cerca acquirenti per Dean Huijsen e Matias Soulé, i due gioiellini cresciuti in Under 23 che sono rientrati dalle rispettive esperienze in prestito alla Roma e al Frosinone. Sul fantasista argentino (che a Thiago Motta non dispiacerebbe, ma Giuntoli è costretto a sacrificare per finanziare la campagna acquisti), c’è il Bayer Leverkusen oltre a qualche inglese, per il difensore dell’Under 21 spagnola si è già mosso il Borussia Dortmund.L’obiettivo dei bianconeri per Soulé e Huijsen è incassare una sessantina di milioni dall’addio di entrambi. Subito dopo potrà partire l’assalto a Teun Koopmeiners (Atalanta), altro pallino della Juventus. Lo scrive la