La Juventus ha sondato anche, centrocampista del Paris Saint-Germain che potrebbe essere nuovamente disponibile in prestito dopo l'esperienza positiva con il Lipsia. Tuttavia, Simons non rientra tra le priorità immediate di Thiago Motta, nonostante il suo talento e la possibilità di rinforzare ulteriormente il centrocampo bianconero.La Juventus continua a puntare sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo, con diversi nomi di rilievo sul tavolo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Con il mercato estivo in pieno svolgimento, la Juventus è determinata a rafforzare il proprio organico con giocatori di alto livello. Mason Greenwood e Karim Adeyemi rappresentano obiettivi ambiziosi, mentre Xavi Simons potrebbe rappresentare una valida alternativa se le trattative principali dovessero complicarsi.