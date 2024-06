Movimenti in corso in casa Juventus per quanto riguarda le corsie esterne. Tra i profili che il club ha sondato nelle ultime settimane c'è Mason Greenwood, ala che non dispiace a Thiago e a cui la Juventus ha già strappato un primo sì. Il problema, scrive la Gazzetta dello Sport, è il costo oltre al periodo di stop legato a vicende personali. Per questo in casa bianconera si stanno facendo valutazioni a 360 gradi e nel frattempo si battono anche altre strade. Una di queste porta come raccontato nelle ultime ore a Jadon Sancho, altro giocatore di proprietà del Manchester United. Per entrambi, si legge, il club inglese chiede circa 50 milioni di euro. Cifre ritenute troppo alte dalla Juve.