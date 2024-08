Negli scorsi giorni la Juventus aveva presentato alun'offerta per Karimricevendo un no da parte del club tedesco. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il giocatore di 22 anni infatti è ritenuto al centro del progetto tecnico del club e per questo non vorrebbero privarsene, non sarebbe proprio sul mercato, nonostante i rumors delle passate settimane. Sembra quindi sempre più difficile vederlo con la maglia della Juventus nella prossima stagione. Ma si sa, il mercato è imprevedibile, ma Adeyemi rientra pienamente nei piani del Borussia Dortmund.