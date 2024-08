Federicosi trasferirà al Liverpool, è partito ieri nel primo pomeriggio alla volta della città inglese, visite mediche e firma sul contratto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un curioso retroscena sul desiderio possibile di Chiesa. Infatti, quando è arrivato nel 2020 non si sarebbe mai aspettato di lasciare a Juventus così, dopo una rottura e di essere messo ai margini della squadra. Inoltre, probabilmente il giocatore ex Fiorentina si aspettava di far cambiare idea a Thiago Motta in questa preseason, cosa che poi non è accaduta.