Riccardoera un obiettivo decisamente concreto del mercato della Juventus. I bianconeri avevano già raggiunto un accordo di massima con il difensore rossoblù per il suo trasferimento all'ombra della Mole. Perchè però poi è saltato tutto? Questo è quello che ci chiedono i tifosi dellache tanto speravano di vedere il difensore azzurro in bianconero. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'ostacolo è stato prima dell'inserimento dell'Arsenal nella trattativa. Infatti il Bologna ha alzato un muro dopo le performance all'Europeo chiedendo non meno di 50 milioni, troppi per la Vecchia Signora.