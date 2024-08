Vasilijesi è fermato cinque giorni fa per una lesione muscolare, precisamente al retto femorale. Quanto si deve aspettare però per vederlo in campo? Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il giocatore non farà rientro tra i giocatori a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta prima di settembre. Nel dettaglio Adzic avrebbe messo nel mirino il rientro per la gara di Serie A contro l'Empoli. Nel frattempo prosegue il suo recupero dall'infortunio tra Continassa e JMedical, chiaramente sarà costretto a saltare le prime gare di campionato.