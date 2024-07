Juventus, quando ci sarà il gruppo al completo?

La nuova era targataè già iniziata, passerelle al JMedical, visite di routine e infine lo spostamento allaper i primi allenamenti con il pallone. Agli ordini del tecnico italo brasiliano però al momento ci sono soltanto 10 giocatori della prima squadra e 15 tra Next Gen e Primavera. I tifosi però spesso si interrogano su quando torneranno gli altri giocatori. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto.Oggi Kenanintanto ha interrotto le sue vacanze in anticipo per operarsi al setto nasale a Torino. I nazionali italiani quindi Federico Gatti, Andrea Cambiaso, e Nicolò Fagioli, gli americani Timothy Weah e Weston McKennie, i serbi Dusan Vlahovic e Filip Kostic rientreranno tuttiprossima settimana dunque. Unico assente Federico Chiesa che si sposerà il 20 con la sua fidanzata Lucia Bramani e per questo avrà ulteriori giorni di permesso. Si aggregherà al gruppo dopo la tournée tedesca al centro Adidas vicino a Norimberga in programma dal 20 al 26 luglio. Dopo l'esperienza tedesca ritroverà i brasiliani Douglas Luiz, Danilo e Gleison Bremer oltre a Federico Chiesa. L'ultimo sarebbe dovuto essere Adrien Rabiot, ma la storia è ormai nota.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui