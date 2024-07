è un nuovo giocatore della Juventus, ormai è affar noto il suo approdo in bianconero insieme alla fidanzata Alisha Lehmann nuovo rinforzo per la Juventus Women. Se però Alisha si è già vista a Torino discorso differente per Douglas. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport il centrocampista brasiliano della Juventus, approdato dall'Aston Villa, si vedrà a Torino il prossimo 30 luglio. Manca sempre meno al suo approdo agli ordini di Thiago Motta tra l'entusiasmo generale dei tifosi, si attende solo di vederlo in campo.