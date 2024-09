Mbangula ha stupito tutti in questo avvio di stagione in maglia bianconera. Rete all'esordio contro il Como nella prima gara della Juventus in questa Serie A 24/25 con assiste per la rete di Andrea Cambiaso e infine l'assist per il gol di Savona più il rigore procurato nella seconda giornata contro l'Hellas Verona. Meno bene la prestazione contro la Roma nel terzo turno, ma ciò non macchia un avvio di stagione da sorpresa. La Juventus crede in lui e, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club è pronto a blindare il belga fino al 2029. La scadenza attuale è prevista nel 2026.