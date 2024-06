Continua la trattativa tra la Juventus e l'Aston Villa pe Douglas Luiz. Se in Europa si tratta, dall’altra parte del mondo si “tifa” per il lieto fine. In questi giorni Douglas Luiz è negli Usa con il Brasile per preparare la Coppa America. Tra i compagni del centrocampista dell’Aston Villa ci sono due “emissari” bianconeri d’eccezione: Danilo e Bremer.Come scrive la, ​tanto il capitano quanto l’ex granata sarebbero molto più che contenti di riprendere la nuova stagione con un Douglas Luiz in più nel motore della Juventus e lo hanno fatto capire anche al connazionale. Il centrocampista ha aperto alla destinazione in bianconero.