Juventus, contatti per Kiwior

Al momento non ci sono novità positive sul fronte Riccardo Calafiori. Il Bologna non ha abbassato le richieste per cedere il difensore, che come sappiamo è l'obiettivo primario della Juventus di Thiago Motta. Il “piano B” preferito resta Jakub Kiwior jolly mancino già allenato da Motta allo Spezia.Kiwior, impegnato con la Polonia ad Euro2024 è un obiettivo non solo della Juventus ma anche del Milan. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni ci sono stati dei nuovi contatti per il giocatore. La Juve punta al prestito dall’Arsenal.