Il futuro di Chiesa e le implicazioni sul mercato



La lista delle ali: Conceicao in pole position



Altri nomi sul taccuino: Sterling e Sancho

Thiagoè in attesa di rinforzi cruciali per il suo progetto tecnico, con l'obiettivo di aggiungere due ali al suo reparto offensivo. Il primo arrivo sembra ormai imminente: si tratta di, il cui ingaggio è previsto a breve. Tuttavia, l'allenatore spera di ottenere un secondo esterno d'attacco entro il 30 agosto, un obiettivo che dipenderà in gran parte dalle dinamiche di mercato e, in particolare, dal futuro incerto diFederico, il cui contratto con la Juventus scadrà nel 2025, potrebbe essere uno snodo cruciale per le strategie bianconere. Attualmente fuori dai piani tecnici del club, la sua permanenza o partenza da Torino potrebbe influenzare significativamente le risorse a disposizione di Cristiano, responsabile dell'area sportiva juventina. Se Chiesa dovesse rimanere, la Juventus potrebbe optare per un prestito come seconda ala, mentre in caso di cessione, Giuntoli potrebbe avere margini di manovra economici maggiori per puntare su un rinforzo di spessore.Nel frattempo, alla, continuano i sondaggi per trovare il profilo giusto. La lista dei possibili obiettivi è ampia e variegata, ma un nome sembra aver guadagnato posizioni negli ultimi giorni:. L'ala del Porto, figlio dell'ex laziale Sergio Conceicao, è diventata una delle opzioni principali per la Juventus. Assente nella recente sfida contro il Gil Vicente (ufficialmente per un infortunio), Conceicao ha superato nelle preferenze sia Karim Adeyemi del Borussia Dortmund che il compagno di squadra Galeno.I contatti con, agente di Conceicao, sono in corso e si discute sulla possibilità di un prestito o di condizioni favorevoli per l'acquisizione del giocatore dal Porto. In ogni caso, il giovane talento portoghese rappresenta una delle priorità per Motta e la dirigenza bianconera.Oltre a Conceicao, la Juventus continua a monitorare altre opzioni di alto profilo. Tra queste, Raheemdel Chelsea e Jadondel Manchester United restano nomi di spicco sulla lista. Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione, e molto dipenderà dagli sviluppi futuri del mercato e dalle possibili cessioni.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui