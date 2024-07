Laha presentato la nuova prima maglia da gara per la prossima stagione da circa una settimana. Il design ispirato alla luna e nessuno sponsor al momento applicabile. Tutto questo sta facendo letteralmente impazzire i tifosi, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport infatti c'è stato un boom di vendite paragonate al periodo analogo ma nella stagione passata a dimostrazione anche dell'entusiasmo che ruota attorno alla Vecchia Signora in vista della nuova stagione. Attenzione però che presto potrebbe essere ufficializzato anche il nuovo sponsor di maglia, quello che sostituirebbe Jeep.