Juventus, Todibo e il Nizza: le ultime

Jean Clairè un obiettivo di mercato della. Con il direttore Cristiano Giuntoli che ha già recapitato al Nizza la prima offerta per il cartellino del giocatore. La prima offerta che era da 30 milioni di euro tra prestito e riscatto è stata mandata al mittente dal club di Ligue 1. Inoltre, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il Nizza non avrebbe apprezzato particolarmente il contatto diretto della Vecchia Signora con il difensore.La volontà del Nizza sarebbe quella di un inserimento di obbligo di riscatto, o comunque particolari garanzie sul fatto che si tratti di una cessione a titolo definitivo. Attenzione però perchè il West Ham resta vivo sul difensore anche se al momento in prima linea c'è la Juventus che sarebbe anche oggetto del desiderio del giocatore. Si continua a lavorare e le sensazioni sono positive, ma il Nizza è l'ostacolo al momento.





