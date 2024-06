Juventus, Moise Kean alla Fiorentina: operazione alla Arthur

Era il mercato di gennaio quando l'attaccante classe 2000 della Juventus Moiseera molto vicino al suo approdo alla. Decisiva la scelta finale del centravanti di trasferirsi all'Atletico Madrid salvo poi non superare le visite mediche con i colchoneros per quel problema alla tibie rivelatosi più grave del previsto. Ora però la viola potrebbe farsi avanti nuovamente, come riferisce la Gazzetta dello Sport.Il contratto di Moise con la Juventus scade nel, per questo motivo non potrebbe andare in prestito senza primail suo contratto con la Vecchia Signora. Juventus che per la suadefinitiva chiederebbe non meno di 10 milioni di euro per una questione di ammortamento. Il nodo da sciogliere però è rappresentato dall'ingaggio: Moise attualmente percepisce 3 milioni, troppi per la Fiorentina, si lavora per trovare una soluzione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.