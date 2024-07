Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus lavora su un doppio binario in tema di calciomercato. Le priorità di Cristiano Giuntoli, infatti, riguardano il centrocampo e la batteria degli esterni offensivi. Se a centrocampo l'obiettivo numero uno rimane Teun Koopmeiners - per il quale è già stata proposta la prima offerta ufficiale all'Atalanta - il Football Director bianconero punta a rinforzare anche il parco attaccanti a disposizione di Thiago Motta, a maggior ragione dopo la partenza di Soulé, destinazione Roma. E proprio in questo caso spunta, in maniera sempre più concreta, il nome di Karim Adeyemi, profilo graditissimo in casa zebrata e per il quale la Juve ha già abbozzato un primo tentativo ufficiale per convincere il Borussia Dortmund.Sta preparando delle offerte quindi si sta muovendo su due binari: il centrocampo da una parte e gli esterni dall’altra. Quindi Giuntoli è intenzionato a presentarsi con delle offerte concrete, quindi a cominciare a fare sul serio da una parte per Koopmeiners con l’Atalanta e dall’altra con Adeyemi per quanto riguarda il Borussia Dortmund”.