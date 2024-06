Lasi è vista il rischio di sfumare l'affare per portare a Torino Douglas Luiz per colpa delle richieste di Weston. Il centrocampista americano classe 1998 resta comunque sul mercato per il momento la priorità della Juventus sarebbe quella di trovargli una sistemazione già in questa sessione di mercato. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport però l'americano dopo il rifiuto all'Aston Villa non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta. La Juventus infatti gli avrebbe già recapitato la comunicazione a riguardo. Infatti, non sarebbe da escludere in caso di mancata cessione che il centrocampista classe 1998 potesse finire in pianta stabile in tribuna, messo quindi fuori rosa.