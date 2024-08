Laè alla ricerca di una sistemazione per il centrocampista americano Weston. Il giocatore non rientra nella rosa della nuova Juventus targata Thiago Motta e dopo aver rifiutato all'ultimo l'Aston Villa ha anche un po' innervosito la dirigenza bianconera. Il giocatore al momento è accostato alla Fiorentina ma stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport ci sarebbero due ostacoli per il trasferimento dell'americano a Firenze. Indipendentemente da legato o meno alla trattativa per portare a Torino Nico Gonzalez. Gli ostacoli sarebbero: 5 milioni di ingaggio che vorrebbe McKennie e il suo eventuale gradimento alla piazza perché il giocatore spera di avere offerte da una formazione impegnata in Champions League.