Matias Soulè, le offerte per l'argentino

Matiastanto piace a Thiago Motta ed alla dirigenza bianconera, al punto che la volontà iniziale sembrava quella di poterlo tenere a Torino dopo il prestito al Frosinone. Tuttavia, come recentemente è stato comunicato all'esterno offensivo argentino sarà sacrificabile in caso di offerte economiche all'altezza. Offerte che, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport sembrano essere dietro l'angolo.In pole position, non lo scopriamo oggi, c'è il Leicester. Anche se la Juventus gli ha rispedito al mittente la prima offerta da 25 milioni di euro più cinque di bonus. La Vecchia Signora infatti valuta Matias 40 milioni, la sensazione è che attorno ai 30 più bonus (così da arrivare a 35 circa) si possa chiudere per la cessione. La Premier alletterebbe l'argentino, complice anche l'ingaggio che gli è stato offerto (attorno ai 3 milioni). Dall'altro lato però attenzione alla Roma: De Rossi lo stima molto e ha due sponsor come Dybala e Paredes.





