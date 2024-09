I tifosi bianconeri si stanno interrogando dopo la sua uscita anzitempo per un infortunio alla caviglia nella prima gara con la su Argentina. Nico però sta bene, non ha rimediato alcun infortunio e lo dimostra la gara disputata contro la Colombia e coronata anche da una rete. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport infatti l'argentino ora tornerà a Torino e mette nel mirino la sfida contro l'Empoli. Nessun infortunio quindi per Nico ed un sospiro di sollievo per l'allenatore della Juventus Thiago Motta.