Una parabola discendente quella di Juan. Il difensore arrivato a Torino in estate era partito subito con una maglia da titolare agli ordini di Thiago Motta. Ora con l'assenza purtroppo lunga di Gleison Bremer il difensore colombiano potrebbe trovare più spazio. Partendo proprio dal prossimo impiego di campionato in programma sabato sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino contro la Lazio. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti non sarebbe da escludere un impiego dal primo minuto di Juan nella sfida dello Stadium.