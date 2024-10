Juventus, la strategia per il ritorno in campo di Teun Koopmeiners

Infortunio per Teunche ha svolto gli esami strumentali ieri che hanno evidenziato una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Una brutta e soprattutto dolorosa notizia, infatti contro il Cagliari l'olandese ha potuto giocare solo 45 minuti prima di avvertire troppo dolore e chiedere il cambio. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, si sta studiando una particolare struttura per far tornare in campo al più presto l'olandese.Si sta infatti pensando ad una sorta di "armatura" per riparare Teun da eventuali altri colpi al costato. La parola d'ordine alla Continassa è prudenza. Ad oggi le possibilità di vederlo in panchina contro la Lazio oscillano tra il 30 ed il 40%. Si lavora nel frattempo per costruirgli questi giubbino protettivo all'altezza della parte lesionata in modo da permettere a Koop di rientrare nel modo più tranquillo possibile.





