Tra i tanti giocatori che la Juventus ha mandato in prestito c'è anche Mattia Compagno, esterno d'attacco 22 enne. Nella passata stagione, Compagnon ha vestito la maglia della FeralpiSalò, realizzando cinque gol in 29 presenze nel campionato di Serie B. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sporti, il giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, potrebbe nuovamente trascorrere una stagione in prestito, sempre in Serie B.In particolare, riferisce il quotidiano, ci sarebbe il Bari interessato al giocatore. La Juve è aperta ad una soluzione di questo tipo. Compagnon ha trascorso in bianconero tre stagioni dal 2020 al 2023, tutte con la Next Gen.