Nella giornata di ieri il presidente del Genoa Albertoha salutato l'islandese Albertaugurandogli il meglio per il futuro che evidentemente sarà lontano da Genova. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il giocatore è finito nel mirino dell'Inter. Piace molto sia alla dirigenza nerazzurra ma piace anche al tecnico Simone Inzaghi. Al giocatore la destinazione Milano, sponda nerazzurra piacerebbe. I nerazzurri però non hanno un tesoretto e quindi prima di poter affondare l'assalto a Gudmundsson quindi sperano non arrivino concorrenti. Il giocatore era stato anche accostato alla Juventus.