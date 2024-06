Rabiot-Juventus, le ultime sul rinnovo

Il forte legame tra Rabiot e la Juve si sta sfaldando, forse irrimediabilmente. Il club è infastidito dall’indifferenza del calciatore, che ha già ricevuto una proposta da top ma non ha ancora dato alcun segnale di avvicinamento, come scrive Gazzetta.it. Ecco cosa succede adesso.Il francese aveva promesso chiarezza sul proprio futuro prima dell’Europeo, alla Continassa sono rimasti fiduciosi andando anche oltre ma - da alcuni giorni - qualcosa è cambiato. C’è una data chiave oltre la quale lo scenario potrebbe cambiare totalmente: è quella del 30 giugno. Se entro la prossima settimana il centrocampista non darà tracce positive sulla possibilità di rimanere ancora in bianconero, il club si sentirà libero di andare su altri obiettivi, si legge.