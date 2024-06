Lasta facendo pressione su Michele, storico responsabile del settore giovanile dele scopritore di talenti, per portarlo nel club bianconero, come riporta la Gazzetta dello Sport. Cristiano Giuntoli desidera affidargli lo stesso ruolo a Torino. La relazione di lunga data tra Giuntoli e Sbravati, risalente ai tempi in cui giocavano insieme nell'Imperia, potrebbe influenzare le trattative. Sbravati ha ancora un anno di contratto con il Genoa, che non vorrebbe perderlo. Le prossime settimane saranno cruciali per chiarire la situazione e l'eventuale inserimento - come scrive la Rosea -, di Miretti nella trattativa.