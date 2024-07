Difensore che va, difensore che viene. La cessione dipermetterà alladi rituffarsi sul mercato per andare a definire il primo dei due grandi obiettivi di questa fase di mercato del club bianconero. Ogni riferimento aè puramente voluto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Football Director Cristiano Giuntoli già nella giornata di oggi sarà chiamato a riattivare nuovamente i contatti con il Nizza per ottenere il via libera alla proposta bianconera, che sarà strutturata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. In attesa del sì definitivo - e forte di un accordo totale col giocatore - la Juve punta a definire l'ingaggio del classe 1999 a stretto giro di posta. Qualora il dialogo con il Nizza si incanalasse sui binari giusto, l'arrivo di Todibo a Torino potrebbe maturare già nella prossima settimana.

