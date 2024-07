Laè ripartita da Dusan. Dopo aver perso alcuni senatori della squadra, tra questi per esempio Adrien Rabiot, ora stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport l'uomo centrale nel nuovo progetto della Juventus dovrebbe proprio essere il centravanti serbo Dusan Vlahovic che nella giornata di ieri abbiamo visto uscire per un giro in bicicletta nel centro Adidas in compagnia del tecnico Thiago Motta. Il bomber della Juventus però ora più che mai deve essere protagonista. Ora la palla passa a Dusan che però sembra essere pronto.