Ilsta considerando Fabiodellaper rafforzare il centrocampo, specie dopo l'addio di Strootman. Miretti garantirebbe qualità aggiuntiva, essenziale per migliorare la squadra che ha totalizzato 123 punti nelle ultime due stagioni. Gilardino spera di ritrovare Malinovskyi al rientro dall’Europeo con l’Ucraina. L'undicesimo posto dell'ultima stagione deve essere un punto di partenza. Il direttore sportivo Ottolini, con esperienza alla Juventus, potrebbe facilitare l'affare. Non ci sono ancora trattative ufficiali tra i club, ma il passato di Ottolini rappresenta un potenziale vantaggio. L'interesse per Miretti non è nuovo, essendo già presente nell'agenda rossoblù nella stagione precedente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.