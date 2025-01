L’unico top club che sembra iniziare a valutare concretamente il profilo di Dusan Vlahovic in ottica futura è il Barcellona. La società catalana, alle prese con una situazione economica complessa, sta ipotizzando un riassetto dei conti che potrebbe includere anche interventi significativi sulla rosa. Attualmente, il Barça può contare su un fuoriclasse come Lewandowski, ma il polacco è ormai avanti con l’età e il suo contratto scade nel 2026. Questo scenario potrebbe portare a una separazione già nella prossima estate, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa.In questo contesto, Vlahovic rappresenta una delle possibili opzioni per il futuro del reparto offensivo blaugrana. Al momento, si tratta di una semplice ipotesi, un’idea da tenere sotto osservazione, ma lo scenario è fluido e altre opportunità potrebbero emergere rapidamente nei prossimi mesi.