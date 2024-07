Juventus, così può arrivare Tammy Abraham

La politica della Juventus è chiara: un giocatore entra ed uno esce. Ecco quindi che con l'uscita di Moisela Vecchia Signora potrebbe muoversi già sul mercato alla ricerca di un vice-Vlahovic. Un profilo non cosi semplice da scegliere per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore però il nome di Tammyè più di un'idea. Come riferisce la Gazzetta dello Sport.La scorsa settimana però i bianconeri hanno sondato il terreno con la Roma e con il giocatore, per verificare se ci fosse disponibilità al trasferimento. La Juventus infatti voleva capire se ci fossero i margini per un prestito secco oppure con diritto di riscatto. Se ci saranno evoluzioni però lo si capirà soltanto nelle prossime settimane.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui