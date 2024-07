La Juve cerca un esterno: Galeno, Adeyemi e Sancho nel mirino

A centrocampo il sogno è Koopmeiners

In difesa piace Todibo

Lanon si ferma. Anzi. Dopo aver ufficializzato il quarto colpo in entrata della sua estate, Madama è convinta di poter ulteriormente rinforzare la rosa a disposizione di, presentato nella giornata di giovedì in quella che è stata di fatto la sua prima conferenza stampa da tecnico juventino. Al suo fianco, precisamente alla sua sinistra, sedeva, il Football Director zebrato, il quale ha confermato la seria intenzione di voler intervenire - in maniera veemente - sul mercato. Giuntoli, infatti, non ha usato giri di parole:Partendo dall'attacco, i nomi in cima alla lista di Giuntoli sono al momento due, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Football Director della Juve ha messo nel mirino Galeno, esterno brasiliano (ma con passaporto portoghese) di 26 anni. Il Porto necessita di fare cassa in tempi brevi e, nonostante la clausola da 60 milioni di euro, la Juve crede di poter chiudere ad una cifra inferiore, quantificabile tra i 30 e i 40 milioni. Non è mai tramontato l'interesse per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ma la richiesta del BVB è molto alta: 40-50 milioni. Infine, mai dimenticare Jadon Sancho. La Juve non ha perso la speranza nei confronti dell'inglese e il recente reintegro in rosa non toglie il classe 2000 dal mercato. I bianconeri, però, vorrebbero temporeggiare e magari provare a chiudere con un prestito last minute in chiusura di mercato.Teun Koopmeiners rimane l'obiettivo numero uno della Juventus, nonostante le parole di chiusura di Luca Percassi, il quale ha ribadito come la cessione dell'olandese non si prevista nell'estate nerazzurra. La Dea, del resto, valuta Koopmeiners 60 milioni, mentre la Juve - per ora - si è fermata ad una proposta da 45. La partita però sembra tutt'altro che chiusa.Per il proprio reparto difensivo, oltre al recentissimo arrivo di Cabal, la Juventus non perde di vista Jean-Clair Todibo. Il centrale del Nizza è un giocatore che piace tantissimo ma la concorrenza è pericolosa. Il West Ham, infatti, aveva trovato una sorta di accordo col Nizza ma al momento la resistenza maggiore è offerta proprio dal giocatore, il quale vuole aspettare la Juventus che, ad oggi, mette sul piatto un prestito con diritto di riscatto, non potendo offrire 40 milioni cash. Anche in questo caso, ogni scenario sembra possibile.





