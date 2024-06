Tiagoagli ordini di Massimiliano, dopo essere arrivato dal Lille nel corso del mercato di gennaio, strappato all'Inter per 3,5 milioni di euro, sembrava essere un oggetto non identificato. Complici le zero apparizioni dato che il tecnico livornese non lo riteneva pronto a giocare dopo il suo grave infortunio al ginocchio. Quale futuro però per il difensore arrivato dal Lille nel mercato di gennaio? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il difensore verrà valutato dal nuovo allenatore Thiago Motta che vuole visionarlo all'opera in allenamento. Soltanto dopo prenderà una decisione sul futuro del difensore portoghese.