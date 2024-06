Juventus, cosa filtra sul rinnovo di Rabiot

Sono i giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto con la Juventus scadrà tra meno di un mese. Il club bianconero gli ha proposto un rinnovo biennale a circa 7 milioni di euro.Della situazione di Rabiot ne parla la Gazzetta dello Sport. "Per il francese si avvicina il momento della scelta finale: rinnovare per due anni (con in più l’opzione per il 2027)o salutare la Juve per l’Inghilterra o il Bayern. Alla Continassa sono fiduciosi, ma nessuno ancora si sbilancia. Thiago Motta, che con Adrien ha giocato ai tempi del Psg, confida nel lieto fine.