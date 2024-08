Lasta cercando di trovare una collocazione sul mercato anche al centrocampista brasiliano. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport è sempre probabile una partenza del centrocampista ex Barcellona in direzione Fiorentina. Proprio con i viola ha giocato nella scorsa stagione e sempre in prestito dalla Juventus. Arthur non sarebbe esattamente l'identikit del centrocampista ricercato da Raffaele Palladino ma potrebbe approdare a Firenze ad alcune condizioni. La formula sarebbe quella del prestito. Resta da risolvere il nodo ingaggio da 5 milioni. Dalla Juve c’è la disponibilità a contribuire al pagamento di 1 milione e, se il brasiliano fosse disponibile a ridursi lo stipendio, la Fiorentina verserebbe la restante parte. Al momento trattativa in fase embrionale, se ne deve parlare.