Federicoè ai margini dellaed alla ricerca di una nuova sistemazione in questa sessione di mercato, questo è ormai affar noto, complici anche le mancate convocazioni in queste amichevoli per la Juventus di Thiago Motta. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport di rinnovo al momento non se ne parla più, dopo le richieste elevate dell'esterno azzurro. Ma cosa succederebbe qualora Chiesa dovesse restare in questa sessione di calciomercato? La Juventus manterrebbe la linea dura tenuta in questi giorni, secondo il quotidiano, probabilmente lasciandolo in tribuna per l'intera stagione, fino alla scadenza del suo contratto.