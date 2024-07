Lae Federicosembrano destinati a separarsi in questa sessione di calciomercato. Tutto porta alla separazione, partendo dal contratto dell'esterno ex Fiorentina in scadenza tra una stagione. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport Federico vorrebbe trasferirsi all'estero, non in un club italiano, nonostante Roma e Napoli si stiano facendo sotto. Quindi potrebbe perdere quota l'ipotesi che lo porterebbe in Premier League dove il Manchester United ha mosso qualche primo timido sondaggio per Chiesa. Potrebbe accendersi nei prossimi giorni, da monitorare.