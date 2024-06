Juventus, la Gazzetta celebra Fagioli e Cambiaso

La penultima amichevole dell'Italia prima di Euro ’24 non è stata brillante ed entusiasmante, anzi. Uno 0-0 con la Turchia che ha regalato pochi spunti e, come spesso accade prima dell'inizio di una manifestazione importante, una squadra azzurra che non emerge come avrebbe voluto. Nonostante questo, la gara di ieri sera - scrive la Gazzetta dello Sport - offre in regalo due ragazzi che saranno linfa, energia, verità e nervatura per la rassegna che verrà: mentre il gol non arriva, ecco che in mezzo al campo e un po’ più in là emergono due “proiezioni” che hanno idea e voglia di mostrarsi. C'è Nicolò, che vuole confermare la sua rinascita dopo essere uscito da un tunnel lungo 7 mesi, e c'è Andrea, che vuole dare una scia ancora positiva dopo aver giocato due annate vere, l'ultima da protagonista con la Juventus e che si prepara a ritrovare Thiago Motta in bianconero dopo l'esplosione con lui a Bologna.Fagioli, alla seconda gara in Nazionale dopo quella del 16 novembre 2022, amichevole Albania-Italia, ha ritrovato una maglia per trenta minuti circa e ha trovato soprattutto i complimenti di Jorginho che lo ha incoronato come suo vice dicendo «lui sa vedere il gioco, ha dei cambi-campo importanti». E non solo: "Un ragazzo - spiega il regista - che vede il gioco, ho visto fargli fare un paio di cambi-gioco importanti, magari deve lavorare di più sull’impatto ma ha qualità tecniche e sa vedere lo sviluppo della manovra. Cosa gli ho detto? Di mantenere l’intensità e dare ritmo alla squadra per far sì che lo stesso ritmo non scendesse. In Germania andremo ad onorare la maglia e non sarà facile incontrare l’Italia". Un buon ingresso e una partita attenta, come quella di Cambiaso, sempre più perno di una Juventus con cui ha anche rinnovato il contratto e possibile sorpresa della Nazionale, visto che ha sfiorato anche il gol. Lui e Fagioli, scrive il quotidiano, possono diventare la benzina verde di un’Italia che può avere opzioni importanti. E a loro si aggiunge anche Calafiori, 21enne rivelazione del campionato, che proprio la Juventus vorrebbe con sé dall'estate in poi.