Juventus, Galeno in pole per l'attacco

La Juventus è consapevole di dover fare nuovi innesti in attacco per quanto riguarda le corsie esterne. Soprattutto dopo la cessione di Matias Soulé, che a breve sarò annunciato come nuovo giocatore della Roma. Diversi i profili nella lista di Cristiano Giuntoli. Negli ultimi giorni sono andati avanti i contatti con l'agente di Adeyemi ma secondo la Gazzetta dello Sport non sarebbe lui in pole per rinforzare la squadra.Adeyemi, Conceicao, Pepe e Galeno; questi alcuni dei nomi accostati alla Juventus in queste settimane. In pole secondo il quotidiano ci sarebbe Galeno del Porto. Questo anche perché il Borussia Dortmund potrebbe chiedere troppo per cedere Adeyemi.