Nella giornata di ieri si sono visti i primi volti della Juventus. Passerella al JMedical, trasferimento alla Continassa e l'inizio del lavoro agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta. Ancora però mancano i giocatori impegnati con gli Europei in Germania o con la Copa America. Tra di loro c'è anche il bomber della Juventus, Dusan. I tifosi in attesa trepidante di vederlo ritornare a Torino. La domanda quindi sorge spontanea: quando tornerà Vlahovic? Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il ritorno del bomber juventino è previsto per metà della prossima settimana, attorno al 18 o il 19 luglio. Con lui il compagno di nazionale Filip Kostic.