Juventus, quando arriva Thiago Motta?

Nella giornata di ieri ha scatenato i tifosi dellala storia su Instagram della moglie dila signora Angela Lee Motta, che ha pubblicato piazza San Carlo, il cuore di Torino. I tifosi hanno subito pensato che con lei ci fosse anche il uovo tecnico della Juventus, l'italo brasiliano Thiago Motta, nonché suo marito. Non è però cosi.Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'allenatore sarebbe rimasto in Portogallo con le figlie, a Torino soltanto la moglie per ora. L'arrivo di Thiago è previsto tra domenica e lunedì per familiarizzare con la Vecchia Signora che lo aspetta.