Futuro Chiesa, c'è la Premier League?

Come raccontato (QUI) sono giorni molto importanti per il futuro di Federico Chiesa. Alla Continassa sono aperti a qualsiasi situazione, ma non hanno intenzione di cedere Chiesa per meno di 30-40 milioni. Cifre che sembrano più alla portata dei club esteri.Ma ci sono reali interessamenti per Chiesa dall'estero? Ne parla la Gazzetta dello Sport: "In Inghilterra si parla del Liverpool, in caso di partenza di Salah. E non si scarta l’ipotesi Manchester United, considerando anche come la Juve sia su Mason Greenwood". In italia invece le piste rimangono quelle di Roma e Napoli, anche se per i giallorossi è complicato pensare ad un investimento di questa portata.